"Außergewöhnlicher" Neuer startet in seine 20. Ligasaison

Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer startet am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen RB Leipzig bereits in seine 20. Saison in der Fußball-Bundesliga. "Es ist kaum zu glauben - aber die Leidenschaft ist immer noch dieselbe. Lasst uns alles geben", schrieb der 39-Jährige bei Instagram unter ein Video, das viele seiner beeindruckenden Paraden der vergangenen Jahre zeigt.

Neuer hatte am 19. August 2006 im Spiel von Schalke 04 bei Alemannia Aachen sein Bundesliga-Debüt gefeiert. 2011 wechselte der Keeper dann von den Königsblauen zum FC Bayern. Zwölfmal wurde Neuer mit den Münchnern seitdem deutscher Meister. Sein Vertrag läuft noch bis zum Saisonende.

Neuer ist bei den Bayern nach wie vor die unumstrittene Nummer eins. Zuletzt waren angesichts der schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen sogar Stimmen laut geworden, Neuer mit Blick auf die WM 2026 ins Nationalteam zurückzuholen.

"Wenn Manuel zu dem Zeitpunkt fit ist und so im Tor beim FC Bayern steht, wie ich ihn kenne, dann traue ich ihm die Rolle als deutsche Nummer eins bei der WM 2026 absolut zu", sagte etwa Thomas Müller. Neuer habe "bei der Klub-WM gezeigt, dass er nichts von seinem Können eingebüßt hat. Die Besten sollten spielen", betonte auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Nach der EURO 2024 war Neuer nach 124 Länderspielen zurückgetreten.

Beim jüngsten Supercup-Erfolg der Bayern in Stuttgart (2:1) unterstrich Neuer seine aktuelle Topform. Man habe "gesehen, dass er außergewöhnlich ist. Seine Reaktionen sind auch nicht schlechter geworden", lobte Sportdirektor Christoph Freund den Routinier anschließend. Neuer habe eine "unglaubliche Souveränität ausgestrahlt". Er denke, sagte der 39-Jährige selbst, "dass ich den Schwung aus der Klub-WM mitnehmen konnte und gut drauf bin".