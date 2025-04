"Bald zurück": Leite gibt nach Kehlkopf-Treffer Entwarnung

Verteidiger Diogo Leite von Fußball-Bundesligist Union Berlin hat nach dem Schockmoment im Spiel beim VfL Bochum (1:1) Entwarnung gegeben. "Danke für all die Unterstützung und die Nachrichten. Ich bin okay und werde bald zurück sein", schrieb der Portugiese unter ein Bild bei Instagram, das ihn im Krankenhaus in einer großen Halskrause und noch immer im Trikot der Hauptstädter zeigt.