"Bayerische Werte, moderne Eleganz": FCB im Wiesn-Trikot

"Bayerische Werte" kombiniert mit "moderner Eleganz": Inspiriert von seinem 125-jährigen Klubjubiläum hat der FC Bayern zum 190. Münchner Oktoberfest sein inzwischen fast schon traditionelles "Wiesn-Trikot" vorgestellt. Das Shirt vereine "Tradition und Feststimmung", heißt es in einer Mitteilung des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Das Dress von Ausrüster adidas ist in einem "edlen Off-White" gehalten und hat grün bestickte Ärmelbündchen sowie "eine Struktur, die an das 125-Jahre-Trikot erinnert". Als "besonderes Highlight" für seine treuesten Anhänger bietet der FC Bayern eine "exklusive Match Kit Box" an, die Trikot, Hose und Stutzen in einer hochwertigen, auf 1900 Stück limitierten Sammler-Box vereint.

Das Design des Trikots spielt mit den drei großen Spielstätten des FC Bayern: Grünwalder Stadion, Olympiastadion und Allianz Arena. Zudem ist das Klub-Wappen eigens als Wiesn-Emblem designt.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany trägt das Dress erstmals am 26. September im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen. Das Oktoberfest steigt in diesem Jahr von 20. September bis 5. Oktober.