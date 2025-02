"Bereit für die Startelf": Mainz setzt wieder auf Burkardt

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 kann am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim (19.30 Uhr, DAZN) wieder auf seinen Topstürmer Jonathan Burkardt bauen. "Er ist dabei und bereit für die Startelf", sagte Trainer Bo Henriksen am Freitag. Der Nationalspieler war zuletzt wegen einer Mitte Januar erlittenen Muskelverletzung im linken Oberschenkel ausgefallen und wurde am vergangenen Wochenende beim 0:0 gegen Augsburg in der Schlussphase eingewechselt.