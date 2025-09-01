"Bislang schwächste Halbzeit": Simonis mit Kritik nach Remis

Trainer Paul Simonis vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat nach seinem Heimdebüt die Leistung seiner Mannschaft angeprangert. "Das war unsere bislang schwächste zweite Halbzeit", sagte der Niederländer nach dem 1:1 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 bei DAZN. "Anhand der zweiten Halbzeit gab es nur ein Team, das den Sieg verdient hätte – und das war Mainz."

Für die kommenden Wochen seien die Wolfsburger dennoch gerüstet, betonte Simonis. "Wir haben einen guten Plan, haben gute Gespräche geführt. Wir haben einen guten Staff, wir arbeiten immer sehr strukturiert und fokussiert", sagte er: "Ich fokussiere mich immer auf das nächste Spiel, was in der Zukunft passiert, weiß ich nicht." Nach der Länderspielpause empfängt der VfL den Aufsteiger 1. FC Köln.

Mit neuen Spielern? "Ich bin ziemlich glücklich mit dem aktuellen Team", sagte Simonis mit Blick auf das am Montag endende Transferfenster: "Wenn man in letzter Minute nochmal Qualität einbringen kann, ist das natürlich immer willkommen, aber ich bin auch mit der jetzigen Mannschaft glücklich."

Der Einstand des 45-Jährigen in Wolfsburg fällt trotz des Remis gegen Mainz insgesamt jedenfalls positiv aus: Aus zwei Spielen holten die Wolfsburger vier Punkte, im DFB-Pokal gelang mit einem 9:0-Sieg ein Vereinsrekord.