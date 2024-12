"Da wächst was zusammen": Virkus lobt Gladbacher Hinrunde

Nach der enttäuschenden Vorsaison sieht Sportdirektor Roland Virkus den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach inzwischen deutlich verbessert. "Man kann momentan deutlich sehen, dass da was zusammenwächst", sagte der 58-Jährige in einem Interview auf der Klub-Homepage: "Wir sind insgesamt auf einem richtig guten Weg und haben uns eigentlich überall signifikant gesteigert."

Er sehe nach 15 Spieltagen und Tabellenplatz acht (24 Punkte) zur Winterpause "eine Truppe, die alles gibt. Die erkennt, dass es wichtig ist, sich in jeden Ball zu werfen, Zweikämpfe zu gewinnen, dem Kollegen zu helfen, wenn er ausgespielt wurde", sagte Virkus, "das hat die Mannschaft mit Bravour gemacht."

In der vorherigen Spielzeit waren die Fohlen nur auf Rang 14 gelandet, an Virkus und Trainer Gerardo Seoane gab es bis zuletzt immer wieder Kritik. "Die Saison wurde offenbar gut aufgearbeitet und analysiert", sagte Virkus jedoch, der vor allem die Sommer-Zugänge um Nationalspieler Tim Kleindienst lobte: Diese passten "fußballerisch und auch menschlich super und bringen uns nach vorn".

Virkus gab zu, dass in der dieser Saison "nicht alles rund gelaufen" sei, etwa beim Zweitrundenaus im DFB-Pokal trotz langer Überzahl bei Eintracht Frankfurt (1:2). "Und natürlich gibt es den einen oder anderen Punkt, den wir gerne noch mehr auf dem Konto hätten". Unter dem Strich könne man aber "mit dem ersten Teil der Saison wirklich zufrieden sein".

Ob die Borussia im Winter-Transferfenster aktiv werden will, ließ Virkus zunächst offen. "Wir beobachten den Markt. Es ist nicht so, dass wir unbedingt jemanden holen müssen", sagte der Sportdirektor. Mit jedem neuen Spieler verbaue man "vielleicht einem Jungen den Weg in den Spieltagskader. Wir beschäftigen uns permanent mit dem Thema und wägen ab."