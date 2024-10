"Eine andere Liga": Mainz blickt nach Bayern-Frust voraus

Die klare Pokal-Niederlage gegen den FC Bayern München (0:4) am Mittwochabend hat Bo Henriksen schnell abgehakt. "Ich habe mit der Mannschaft gesprochen und gesagt: Bayern spielt in einer anderen Liga als wir. Die waren besser, viel besser als wir", sagte der Trainer des FSV Mainz 05 am Donnerstag. Nun geht sein Fokus auf die Bundesligapartie beim SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).