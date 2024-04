"Es ist kalt": Bierdusche für Meistertrainer Alonso

Anzeige

Xabi Alonso sprang noch schnell auf, doch sein Fluchtversuch scheiterte. Der Meistertrainer von Bayer Leverkusen hatte nach dem Titelgewinn gerade in den höchsten Tönen von seinem Team geschwärmt, als Florian Wirtz, Jonathan Tah und Co. ihm die nächste Bierdusche verpassten. Alonso ließ es über sich ergehen - und gab in seinem völlig durchnässten Shirt grinsend zu: "Es ist kalt."

Die Bierdusche bei der Pressekonferenz nahm der Spanier nach der ersten Meisterschaft der Bayer-Vereinsgeschichte dankend an. "Wir müssen alle zusammen feiern. Das ist ein besonderer Moment und eine große Ehre", sagte Alonso, der den Titel als "Konsequenz der Top-Arbeit in den vergangenen Jahren" bezeichnete.

Der Bayer-Coach erinnerte an Ex-Trainer wie Christoph Daum oder Klaus Toppmöller, die rund um die Jahrtausendwende die Entstehung des "Vizekusen"-Begriffs miterlebt hatten. Er wolle die Meisterschaft "mit vielen Leuten teilen. Das erste Mal ist immer besonders für alle".

Der erste Titel als Trainer sei dazu "etwas anderes", sagte Alonso, der als Bayern-Profi dreimal die Meisterschaft gewonnen hatte. Man könne es nicht vergleichen, "es war viel intensiver dieses Jahr", aber sei noch nicht vorbei: "Wir haben noch große Ziele", sagte Alonso mit Blick auf die Triple-Chance in dieser Saison.