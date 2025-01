"Ich bleibe in Mainz": Burkardt kein möglicher Marmoush-Ersatz

Stürmer Jonathan Burkardt vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hat einen Wechsel in der laufenden Transferperiode ausgeschlossen. "Ich bleibe in Mainz, jetzt im Winter auf jeden Fall. Danach schauen wir mal, was kommt", sagte der 24-Jährige nach seinem Doppelpack beim 2:0 (1:0)-Sieg über Schlusslicht VfL Bochum bei Sky.

Burkardt sei in Mainz "super zufrieden, es macht viel Spaß mit der Mannschaft. Heute haben wir wieder gewonnen, wir stehen jetzt auf Platz vier, das ist geil." Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, der Stürmer könne zu Eintracht Frankfurt wechseln, falls es Omar Marmoush zu Manchester City zieht. Der Wechsel des Ägypters bahnt sich seit Tagen an. Angesprochen auf das Frankfurt-Gerücht sagte Burkardt: "Da wissen Sie mehr als ich."

Der Vertrag des Nationalspielers läuft noch bis zum Sommer 2027, mit guten Leistungen weckt er jedoch das Interesse einiger ambitionierter Vereine. "Wenn ich mir jetzt Gedanken machen würde, wann will ich wechseln, wohin will ich wechseln, das würde gar keinen Sinn machen. Dann könnte ich mich nicht so gut auf meine Leistungen konzentrieren", sagte Burkardt und bekräftigte nochmals: "Ein Winter-Wechsel ist kein Thema."

In der Bundesliga und im DFB-Pokal gelangen ihm bereits 13 Tore und zwei Vorlagen in 16 Einsätzen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Burkardt im vergangenen Jahr erstmals zur A-Nationalmannschaft berufen, dort sammelte er zwei Kurzeinsätze. Gegen Bochum schwang er sich mit seinen Treffern 34 und 35 für Mainz in der Bundesliga zum Rekordtorschützen des Klubs im Oberhaus auf, zuvor hatte Karim Onisiwo (33 Tore) diesen Titel innegehabt.