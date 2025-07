"Identifikationsfigur": HSV verlängert mit Elfadli

Der Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat den Vertrag mit Stammspieler Daniel Elfadli (28) vorzeitig verlängert. Über die neue Laufzeit machte der Traditionsklub am Sonntag aber keine Angaben. Defensiv-Allrounder Elfadli war vor einem Jahr vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg nach Hamburg gewechselt und entwickelte sich sofort zum Stammspieler, in der Aufstiegssaison absolvierte er 31 von 34 möglichen Spielen.

"Daniel hat sich von Tag eins an vorbildlich in der Mannschaft und im gesamten HSV integriert. Gepaart mit seinen Leistungen und seiner Konstanz hat er sich so zu einer Identifikationsfigur unseres gemeinsamen Weges entwickelt", sagte Sportvorstand Stefan Kuntz: "Auch deshalb haben wir uns frühzeitig dazu entschieden, ihn weiter an uns zu binden".