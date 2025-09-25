"Keine Angst": Henriksen hofft auf Überraschung gegen BVB

Bo Henriksen rechnet dem FSV Mainz 05 für das Heimspiel gegen den formstarken Tabellenzweiten Borussia Dortmund gute Chancen aus. "Dortmund spielt sehr gut, ist in einem guten Rhythmus. Aber wir wissen, dass zu Hause alles möglich ist", sagte der Trainer: "Wir wollen ein gutes Erlebnis haben. Wir haben Respekt vor Dortmund, aber keine Angst. Wenn wir unsere Power haben, wird es für alle schwierig in unserem Stadion."

Nach dem ersten Saisonsieg in Augsburg gehe es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) darum, "den nächsten Schritt zu machen", führte der Däne aus. Niko Kovac mache beim BVB einen "sehr guten Job. Sie verteidigen sehr, sehr gut, können auch nach vorne gehen. Sie haben Spieler, die dir wehtun können im Umschalten. Es ist ein unglaublich guter Gegner. Davor haben wir Respekt, aber alles ist möglich."

Fehlen werden mit dem Langzeitverletzten Anthony Caci (Muskelsehne) und dem gesperrten Dominik Kohr allerdings zwei Stammspieler. "Wir haben einen guten Kader", betonte Henriksen: "Es wird eine große Herausforderung für uns. Aber wir haben Qualität genug, um das aufzufangen." Immerhin kehrte Angreifer Benedict Hollerbach nach seiner am ersten Spieltag erlittenen Muskelverletzung unter der Woche wieder ins Training zurück.