"Keine neue Taktik": Rolfes lässt Bayerns Wirtz-Offensive kalt

Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes lässt sich vom Interesse des deutschen Rekordmeisters Bayern München an Florian Wirtz nicht aus der Ruhe bringen. "Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist nichts, was uns tangiert", sagte der 43-Jährige vor dem direkten Duell am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).