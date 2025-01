"Keine schwere struktuelle Verletzung" bei Burkardt

Fußball-Nationalspieler Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 droht nach seiner frühen Auswechslung im Spiel gegen Bayer Leverkusen wohl keine längere Pause. Wie Pressesprecherin Silke Bannick mitteilte, habe der Kapitän "keine schwere strukturelle Verletzung" in seinem linken Oberschenkel erlitten. Es handele sich vielmehr um "leichte muskuläre Beschwerden", die ihn zu einer Pause am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Auswärtsspiel bei Union Berlin zwingen.

"Ich bin froh, dass es keine schwere Verletzung ist", sagte Trainer Bo Henriksen: "Das ist wichtig für ihn und die ganze Mannschaft. Er ist optimistisch, dass er bald zurück ist." Burkardt hatte bereits Mitte Dezember eine Verletzung im linken Oberschenkel erlitten. Im neuen Jahr stand er dann innerhalb von drei Tagen zweimal in der Startelf, musste aber in Leverkusen bereits in der Anfangsphase wieder raus.

Es sei "100 Prozent Zufall", dass Burkardt am selben Oberschenkel nochmals Probleme haben, betonte Henriksen: "Johnny ist professionell. Wir haben alles gemacht vor dem Spiel. Er ist sehr klug und weiß seinen Body einzuschätzen. Es ist ein Unfall. Das ist Fußball, man kann nicht alles kontrollieren." Die Verletzung vor Weihnachten sei "groß" gewesen "und diese ist nicht groß. Das ist wichtig für uns."

Zurückkehren wird dagegen nach seiner Rot-Sperre Mittelfeldspieler Nadiem Amiri. "Das ist wichtig für uns", sagte der Trainer: "Er ist ein unheimlich guter Fußballer und ein Leader in der Mannschaft." Henriksen selbst wird das Spiel wegen einer Gelb-Rot-Sperre aus einer Loge verfolgen, an der Seitenlinie übernimmt Co-Trainer Michael Silberbauer.