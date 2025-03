"Keiner träumt": Tietz und Augsburg überzeugen mit Arbeit

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat sich mit starken Leistungen zuletzt in den Fokus gespielt, Europa-Illusionen will sich Offensivspieler Phillip Tietz allerdings nicht hingeben. "Keiner redet oder träumt von irgendwelchen Dingen", stellte der Torschütze beim 1:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Wochenende im Gespräch mit WEB.DE News klar. Stattdessen sei "die Mentalität der Gruppe" der ausschlaggebende Faktor.