"Müssen clever sein": Mainz will Burkardt behutsam aufbauen

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will Jonathan Burkardt nach dessen erneuter Verletzung am linken Oberschenkel ganz behutsam wieder heranführen. "Er trainiert noch nicht. Es ist ein Kampf für Johnny zurückzukommen", sagte Trainer Bo Henriksen. Im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart werde der Angreifer definitiv noch fehlen, für die Zeit danach müsse man abwarten.

Burkardt hatte bereits Mitte Dezember eine Verletzung im linken Oberschenkel erlitten. Im neuen Jahr stand er dann innerhalb von drei Tagen zweimal in der Startelf, musste aber in Leverkusen bereits in der Anfangsphase wieder raus. Es handele sich dabei zwar nach Vereinsangaben um "keine schwere strukturelle Verletzung", sondern lediglich um "leichte muskuläre Beschwerden". Dennoch sei Vorsicht geboten.

"Vielleicht kommt er zurück gegen Bremen, vielleicht auch erst gegen Augsburg", sagte der Coach mit Blick auf die kommenden Aufgaben: "Wir wollen, dass er so schnell wie möglich zurückkommt. Aber nicht so schnell, dass er sich wieder verletzt. Das ist ein wichtiges Ding, dass er keine neue Verletzung kriegt. Deshalb müssen wir clever sein."