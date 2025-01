"Nicht Ajax oder Barcelona" - BVB bringt den Kampf zurück

Borussia Dortmund beschwört in der Krise den Arbeiterfußball. "Wir sind nicht Ajax oder Barcelona. Wir sind der BVB. Es ist kein Zufall, dass wir hier das Sondertrikot Kohle und Stahl hatten", sagte Interimstrainer Mike Tullberg vor dem letzten Spiel der Ligaphase in der Champions League gegen Schachtar Donezk am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Es gehe zwar "nicht nur um Mut, Leidenschaft und Herz. Aber für diese Tugenden steht der Verein."

Der BVB hofft noch auf die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale, will aber mit Scheuklappen ins Spiel gehen. "Fürs Rechnen ist das nicht die Phase, wir müssen uns auf unsere Leistung konzentrieren", forderte Torhüter Gregor Kobel: "Für uns geht es darum, ein erfolgreiches Spiel zu machen."

Felix Nmecha fällt wegen einer Bänderverletzung im rechten Knie wochenlang aus, daher wird der BVB den nach Wolfsburg ausgeliehenen Sechser Salih Özcan vorzeitig zurückholen. Sonst haben sich aber einige personelle Fragezeichen aufgelöst.

Innenverteidiger Waldemar Anton habe sich "durchgekämpft, er steht zur Verfügung", berichtete Tullberg am Dienstag. Stürmer Serhou Guirassy habe "weiter Probleme mit den Rippen", sei aber ebenfalls spielfähig. "Das ist ein Zeichen, dass die Jungs alles tun, alles machen, auch wenn es ein bisschen wehtut", betonte Tullberg.

Um es in der 36er-Tabelle noch unter die besten Acht zu schaffen, muss der BVB gewinnen - und ist zusätzlich auf mehrere Patzer von besser platzierten Konkurrenten angewiesen. Ob Tullberg auch am Samstag in der Bundesliga beim 1. FC Heidenheim auf der Bank sitzen wird, ist offen. Der U19-Trainer sei "sehr selbstbewusst, sehr verbal, hat eine Top-Energie", lobte Kobel. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini - Groß - Sabitzer, Brandt - Adeyemi, Gittens - Guirassy. - Trainer: Tullberg

Donezk: Risnyk - Konoplja, Bondar, Matwijenko, Asarowi - Kryskiw - Subkow, Marlon Gomes, Sudakow, Kevin - Traoré. - Trainer: Pusic

Schiedsrichter: Nyberg (Schweden)