"Nicht vergessen": Alonso erinnert an Hinspiel-Remis gegen Kiel

Meistertrainer Xabi Alonso sieht die verspielte 2:0-Führung im Bundesliga-Hinspiel gegen Holstein Kiel als Warnung, aber auch Lehre für das Wiedersehen im hohen Norden. "Wir haben nicht vergessen, was wir in der Hinrunde nicht gut gemacht haben", sagte Alonso vor dem Bundesliga-Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky).