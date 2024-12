"Nicht weit weg": Rapp sieht Kiel in Schlagdistanz

Trainer Marcel Rapp vom Bundesliga-Vorletzten Holstein Kiel sieht sein Team trotz der anhaltenden Negativserie weiter in Schlagdistanz zur Konkurrenz. "Es ist alles nicht so weit weg", sagte der 45-Jährige vor dem abschließenden Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg.