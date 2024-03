"Online first": ARD zeigt Sportschau vorab in der Mediathek

Anzeige

Die "Sportschau Fußball-Bundesliga" von der ARD wird sonntags ab dem 10. März eine halbe Stunde früher als zuvor in der ARD Mediathek und bei sportschau.de zu sehen sein. Das teilte der Sender am Dienstag unter dem Motto "online first" mit. Ab 21.15 Uhr wird die Sendung zukünftig online live übertragen, die gewohnte Sendezeit im Free-TV um 21.45 Uhr bleibt bestehen.

Das Konzept hatte zuletzt auch das ZDF beim "aktuellen Sportstudio" erfolgreich eingeführt. "Je früher am Sonntagabend unsere Berichte von den aktuellen Spielen in der Fußball-Bundesliga für die Fans zu sehen sind, umso schöner ist es für sie", begründete ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky die Veränderung.