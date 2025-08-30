"Schwere Gehirnerschütterung": Fellhauer im Krankenhaus

Mittelfeldspieler Robin Fellhauer vom FC Augsburg ist nach seiner Verletzung im Spiel gegen Bayern München auf dem Weg ins Krankenhaus. Es werde "schon gut", sagte Trainer Sandro Wagner im Anschluss an das 3:2 (2:0) bei Sky, aber es sei "schon eine schwere Gehirnerschütterung". Fellhauer war in der Nachspielzeit in einem Kopfballduell mit Sacha Boey an der Schläfe getroffen worden und schien kurzzeitig bewusstlos zu sein. Im Anschluss musste der 27-Jährige minutenlang behandelt sowie mit einer Trage vom Feld getragen werden.

Fellhauer gehe es "den Umständen entsprechend gut. Es scheint Gott sei Dank gut ausgegangen zu sein", hatte Augsburgs Torwart Finn Dahmen zuvor bereits leichte Entwarnung gegeben.

"Klar bewegt das einen, wenn die Familie heult und in der Kabine ist und er jetzt ins Krankenhaus muss", sagte Wagner, der von einem "brutalen Foul" sprach: "Ich unterstelle ihm natürlich keine Absicht. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass er nicht ganz cool weggeht, zu cool für die Welt, sondern direkt Entschuldigung sagt und nicht erst, wenn er sieht, dass der junge Mann sich nicht mehr bewegen kann." Schiedsrichter Florian Exner hatte Boey für das Foul mit einer Gelben Karte verwarnt.