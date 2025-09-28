"Voller Vorfreude": Frankfurts Stresstest in Madrid

Eintracht Frankfurt fühlt sich bereit für das Highlight in der Champions League bei Atletico Madrid - und erwartet in jedem Fall einen aufschlussreichen Abend. "Man wird sehen, wie weit wir wirklich sind, das ist das Schöne", sagte Sportvorstand Markus Krösche nach dem wilden 6:4 (5:0) in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. Die junge Eintracht-Mannschaft solle in Spaniens Hauptstadt "eine gute Leistung bringen, vielleicht sogar etwas mitnehmen", sagte Krösche: "Und es wird über 90 Minuten auch ein Lernprozess sein, weil wir gegen eine Mannschaft spielen, die die Champions League seit Jahren kennt. Ich bin voller Vorfreude."

Atletico hatte erst wenige Stunden zuvor eine Kostprobe seiner Kunst geliefert: Im Stadtderby gegen Real Madrid gelang ein furioses 5:2 (2:2), für die Königlichen war es die erste Saisonniederlage. "Man sieht, auf was für eine Mannschaft wir da treffen, welchen Fußball sie spielen können", sagte Krösche. Das Duell am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) werde "der erwartet schwere Brocken".

Auch die Eintracht hatte am Samstagabend rasant losgelegt, führte in der 47. Minute mit 6:0 in Mönchengladbach. Ab Minute 72 kassierte Frankfurt dann aber auch noch vier Treffer, das Team habe in dieser Phase "zu wenig Struktur, zu wenig Seriösität" gezeigt, sagte Krösche: "Wir haben gezeigt, welchen Fußball wir spielen können, aber auch, welche Schwächen wir noch haben. Was wir mitnehmen müssen aus solchen Spielen: Immer scharf bleiben, auch mental, wir dürfen die Dinge nie unterschätzen."