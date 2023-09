"Werden uns belohnen": Baumgart von Kölner Weg überzeugt

Anzeige

Steffen Baumgart ist trotz der bislang enttäuschenden Ergebnisse vom Weg des 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga überzeugt. "Spielerisch und leistungsmäßig" sei er zufrieden, sagte der Trainer am Donnerstag: "Punktemäßig sind wir bei Weitem nicht dort, wo wir sein könnten. Wir wollen unten raus, das schaffst du nur, wenn du bei dir bleibst."

Bei Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) soll der erste Sieg her. "Wir sind in der Lage, uns weiter stetig zu verbessern. Nur weil wir jetzt 16. sind, heißt es ja nicht, dass wir nicht noch nach oben klettern können", sagte Baumgart. Es sei eine "Überzeugung" da: "Wenn wir so weitermachen, werden wir uns belohnen. Entscheidend ist, wie wir mit der Situation umgehen."

Nach vier Spielen hat der FC einen Punkt, zuletzt gab es ein 1:3 gegen die TSG Hoffenheim. "Wir wissen, dass wir sportlich einiges erledigen müssen", sagte Baumgart: "Aber wir sind weit weg von negativ und von Krise." Für das Spiel gegen Bremen gelte wie für alle Partien: "Erfolg kann ich nicht versprechen, aber Vollgas kann ich versprechen."