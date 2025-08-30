"Werden wir genießen": St. Pauli feiert Stadtmeisterschaft

Die Derby-Helden des FC St. Pauli tanzten nach ihrem Coup im Wohnzimmer des Rivalen ausgelassen über den Rasen, auf den Rängen starteten die Fans in ein langes Party-Wochenende. Nach der Machtdemonstration beim hochverdienten 2:0 (1:0)-Sieg im Stadtduell über den Hamburger SV überwog bei den Protagonisten des "kleinen Nachbarn" der Stolz.

"Wie die Fans das heute alles zelebriert haben, bei einem Derby mit allen Emotionen, aller Hektik, aller Schärfe, das war toll. Das macht einen stolz", sagte Trainer Alexander Blessin und gab den Partybefehl an die glückseligen Anhänger: "Die sollen das gebührend feiern und das genießen."

Sein erstes Derby als Coach im ausverkauften Volksparkstadion sei schon "etwas sehr Besonderes" gewesen, sagte Blessin, richtete den Blick aber auch schon nach vorn: "Das werden wir genießen, aber wir wollen schon mehr." Einige Chancen zu viel, so der Coach, habe sein Team in der Endphase der Partie schon liegen lassen.

Hauke Wahl, gebürtiger Hamburger, schwebte nach seinem ersten Derbysieg ebenfalls im siebten Himmel - wenn auch nur für einen kurzen Moment. "Es bedeutet mir unheimlich viel", sagte der Innenverteidiger des "Über-Nacht-Tabellenführers". "Natürlich sind wir froh, dass es schon so gut funktioniert, aber trotzdem sind es noch 32 Spieltage." Der angepeilte Klassenerhalt werde trotz des Motivationsschubs vom Freitagabend "sicher kein Selbstläufer", so der 31-Jährige.