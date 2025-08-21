"Wunschlösung" Zetterer gegen den Ex-Klub gefordert

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller setzt im Duell gegen Werder Bremen im Tor gleich auf Neuzugang Michael Zetterer. "Das ist etwas Spezielles für ihn. Das sind die Geschichten, die nur der Fußball schreibt", sagte Toppmöller über seinen erst am Mittwoch von der Weser verpflichteten Schlussmann: "Er wird vor dem Spiel vielleicht den einen oder anderen ein bisschen herzlicher begrüßen." Aber letztlich gehe es "darum, ein Bundesligaspiel zu gewinnen".

Nach dem Abgang der "absoluten Legende" Kevin Trapp sei Zetterer bei der SGE "die Wunschlösung" für dessen Nachfolge gewesen, betonte der Coach: "Wir erwarten uns, dass er Michael Zetterer ist und nicht versucht in irgendwelche Fußstapfen zu treten. Er ist ein Torwart, der uns sehr viel geben kann. Mit Ball am Fuß ist er einer der Toptorhüter der ganzen Liga." Der 30-Jährige habe in Bremen nachgewiesen, dass er auf "Top-Bundesliganiveau" spielen könne.

Das Torhütertrio sei mit Zetterer, Kaua Santos sowie Jens Grahl "hervorragend aufgestellt", führte Toppmöller weiter aus. Santos fehlt derzeit noch wegen Trainingsrückstands nach seiner Kreuzbandverletzung. Wie nach Genesung des Brasilianers die Hierarchie im Tor aussehen wird, ließ der Trainer vorerst offen. Erstmal werde Zetterer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bremen im Tor stehen "und dann schauen wir, wie sich die nächsten Wochen entwickeln".

Generell seien die Vereinsverantwortlichen vom Neuzugang "überzeugt als Mensch und Torwart", so Toppmöller: "Wir sind total froh, dass er da ist und er direkt die Möglichkeit bekommt, sein Können unter Beweis zu stellen."