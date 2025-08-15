Ramelow beklagt mangelnde Identifikation

Ex-Nationalspieler Carsten Ramelow hat die mangelnde Identifikation im Profifußball beklagt. Als Beispiel nannte er den Wechsel von Granit Xhaka von Bayer Leverkusen zum AFC Sunderland. "Letztlich ist es sein Thema. Das muss man akzeptieren. Mir persönlich nehmen solche Dinge aber teilweise die Lust am Fußball", sagte der Präsident der Spielergewerkschaft VDV im Sport1-Interview.

Es störe ihn, dass Spieler alle zwei bis drei Jahre den Verein wechseln und es dadurch "keine Identifikation mehr" gäbe, sagte der Vizeweltmeister von 2002. Ramelow spielte von 1995 bis 2008 in Leverkusen.

Der Meister von 2024 steckt in einem großen Umbruch. "Die Abgänge sind sehr schmerzhaft, keine Frage. Aber die Verantwortlichen wussten, was kommt. Sie konnten sich lange genug darauf vorbereiten", sagte Ramelow und ergänzte: "Auf eine gewisse Art ist es sogar schön, zu sehen, dass diese beiden wundervollen Jahre nun abgeschlossen sind und die Spieler ihre Wege weitergehen – wie Florian Wirtz zum Beispiel."