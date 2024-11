Rapp feiert verhalten: "Noch viele Punkte holen"

Eine kalte Cola Zero genießen, ein bisschen mit der Familie entspannen - und dann wieder ab an die Arbeit: Marcel Rapp hat den ersten Bundesliga-Sieg von Holstein Kiel nicht allzu euphorisch gefeiert. "Ich weiß schon um die Bedeutung für den Verein. Aber auch für uns", sagte der Coach des Aufsteigers nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim: "Dass es wichtig ist, mal ein Spiel zu gewinnen. Und trotzdem müssen wir noch viel mehr Punkte holen. Das war jetzt ein Anfang."

Rapp hofft darauf, dass der erste Dreier eines Klubs aus Schleswig-Holstein in der deutschen Eliteliga eine Initialzündung ist. Mit fünf Punkten bleiben die Norddeutschen Vorletzter - gehen aber die kommenden Aufgaben deutlich selbstbewusster an. "Das hilft den Jungs in ihrer Entwicklung", sagte der 45-Jährige: "Daher nehmen wir das jetzt mit, bereiten uns gut vor und dann fahren wir nächste Woche nach Bremen."