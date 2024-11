Rapp kämpferisch nach empfindlicher Niederlage

Enttäuscht, aber keinesfalls entmutigt: Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp hat sich nach dem ungenügenden Auftritt seiner Mannschaft gegen den FSV Mainz 05 kämpferisch gezeigt. "Nach dem Spiel wird es kritisch sein, aber wir haben ein gutes Miteinander", sagte der 45-Jährige nach der 0:3 (0:2)-Pleite: "Und dann muss man auch mal durch so eine Phase gehen, so ein Spiel überstehen."

Der Aufsteiger hatte am Sonntag kaum Gegenwehr geleistet und keine spielerischen Mittel gegen die Rheinhessen gefunden. Die Schleswig-Holsteiner bleiben in ihrer ersten Bundesligasaison nach dem 11. Spieltag Vorletzter und drohen früh den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. "Die Lust, Bundesliga zu spielen", verspürt Rapp aber weiter bei sich und seinem Team.

Am kommenden Freitag (20.30 Uhr/DAZN) steht für Holstein eine ganz wichtige Partie beim direkten Konkurrenten FC St. Pauli an. "Keiner ist mit dem Spiel zufrieden, wir werden es analysieren und es nächste Woche bei St. Pauli besser machen", sagte Torhüter Timon Weiner nach der Niederlage gegen Mainz.