Beim Auswärtsspiel von RB Leipzig am Freitagabend in der Bundesliga beim FC Augsburg (ab 20:30 Uhr im Liveticker) mussten die Sachsen auf Abwehrtalent El Chadaille Bitshiabu verzichten.

Wie die Leipziger bekanntgaben, verpasste der 19-Jährige die Abfahrt des Busses am Freitagmorgen in Leipzig vom Trainingsgelände in Richtung Flughafen.

"Chad hat die Abfahrt verpasst und somit auch den Flug, deshalb kann man am Ende des Tages auch nicht dabei sein", sagte Leipzig-Coach Marco Rose bei "DAZN" über das Fehlen des 1,96-Meter-Hünen.