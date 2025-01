RB Leipzig feiert Schützenfest im Testspiel

Mit Rückkehrer Xavi Simons als Doppel-Torschützen hat sich RB Leipzig für den Restart in der Fußball-Bundesliga warmgeschossen. Im Testspiel gegen den chancenlosen tschechischen Drittligisten FK Banik Most-Sous setzte sich das Team von Trainer Marco Rose am Montag deutlich mit 10:0 (6:0) durch.

Angreifer Benjamin Sesko war mit vier Toren bester Schütze der Sachsen, Hoffnungsträger Xavi traf doppelt. Auch Nationalspieler David Raum war erfolgreich.

Der niederländische Nationalspieler Xavi hatte sich Ende Oktober im Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool (0:1) am linken Sprunggelenk verletzt und war seither schmerzlich vermisst worden. Auch Raum war vor dem Jahreswechsel länger ausgefallen.

Für den Bundesliga-Vierten steht am 12. Januar gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/DAZN) das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an. Nach einem schwachen November mit fünf Niederlagen und einem Remis waren die Leipziger vor der Weihnachtspause zumindest national wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.