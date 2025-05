Ab dem 1. Juni dürfen die Klubs daran arbeiten, entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Alles, was im Winter nicht geschafft wurde, wird jetzt für den Sommer interessant.

+++ 25. Mai, 22:48 Uhr: Kündigt Granit Xhaka seinen Abschied an? +++

+++ 31. Mai, 8:46 Uhr: RB Leipzig will offenbar Davie Selke +++

Erste Gespräche zwischen RB und Selke sollen bereits stattgefunden haben. Aber auch der HSV hat die Hoffnung wohl noch nicht aufgegeben, den Stürmer doch noch in Hamburg zu halten.

Mit 22 Toren hat Davie Selke den Hamburger SV in die Bundesliga geschossen, nun könnte seine Zeit beim HSV nach nur einem Jahr schon wieder vorbei sein.

Nun besteht möglicherweise die Chance, den 27-Jährigen etwas günstiger zu bekommen. Nkunkus Vertrag läuft noch bis 2029. Angesichts der überraschenden Absage von Florian Wirtz und den ins Stocken geratenen Vertragsgesprächen mit Leroy Sane haben die Bayern in der Offensive auf einmal wieder Bedarf.

Die "AS" berichtet zudem, dass die Ausbildung Stillers beim FC Bayern ebenfalls ein Pluspunkt ist, da die Akademie des Rekordmeisters sehr hoch angesehen sei.

Vor allem Toni Kroos soll dabei eine entscheidende Rolle spielen. Der Weltmeister und Ex-Madrilene soll Stiller in Madrid empfohlen haben. Zudem teilen sich die Landsmänner die selbe Berateragentur: Beide werden von Sports360 vertreten.

Nun berichtet Transferexperte Nicolo Shira von einer Einigung beider Parteien. Auch die "AS" bestätigt das Interesse der "Königlichen" an dem 24-jährigen Mittelfeldspieler.

Seit Tagen halten die Gerüchte um einen Abgang von Angelo Stiller nach Madrid an - demnach bemüht sich Real intensiv um den deutschen Nationalspieler.

Nun steht für den Deutschen jedoch erst einmal das Nations League Final-Four mit der Nationalmannschaft an, bevor er die Reise mit der U21 zur EM in der Slowakei antritt. Die Spiele der U21 Europameisterschaft sind über Joyn abrufbar .

Neben dem spanischen Topklub zeigen wohl auch der FC Bayern sowie Brighton & Hove Albion und der FC Everton Interesse an Woltemade.

Klar ist aber: Woltemade hat noch bis 2028 Vertrag in Stuttgart und keine Aufstiegsklausel. Die Stuttgarter wollen ihren Shootingstar unbedingt behalten, wollen dafür laut "Bild" im Sommer sein Gehalt nach oben anpassen. Zudem soll derzeit auch kein Interesse des Neuners an einem Wechsel bestehen.

Bereits nach dem Abpfiff des Pokalfinales erreichte den VfB ein Angebot für den Stürmer. Laut Informationen der "Bild" fragte Atletico Madrid bei dem Woltemade-Lager an. Demnach hat sich der spanische Topklub per Telefonat umgehört, wie denn die Situation des Neu-Nationalspielers sei.

Auch im DFB-Pokalfinale zeigte sich Nick Woltemade treffsicher - dem 23-Jährigen Offensivstar gelang der wichtige Führungstreffer zum 1:0 für den VfB Stuttgart . Mit 17 Toren und drei Vorlagen in seiner Debütsaison bei den Schwaben spielte sich der 1,98-Meter-Riese auf das Radar der Topklubs.

Was haben diese Worte zu bedeuten? Verliert Bayer Leverkusen eine weitere Stütze? Granit Xhaka war bei der Verabschiedung seines Bruders Taulant beim FC Basel am Samstagabend im Stadion und richtete dabei ein paar Worte an die Fans. Und die sorgen für Wirbel.

"Ich kann euch eins sagen: Ein Xhaka geht - aber bald ist der andere auch wieder da", sagte Granit Xhaka. 36.000 Fans im ausverkauften St. Jakob-Park jubelten. Auch medial war eine Rückkehr des 32-Jährigen ein großes Thema.

Bei den Verantwortlichen aber noch nicht. "Es ist natürlich eine Ehre, dass er sowas sagt. Wir haben uns über eine solche Eventualität bislang noch nie auch nur Gedanken gemacht", sagte Präsident David Degen dem Schweizer "Blick", der schon fragt: "Wie realistisch ist eine FCB-Rückkehr von Granit Xhaka wirklich?"

Sportdirektor Daniel Stucki meinte: "Natürlich ist es schön, wenn er so etwas sagt. Bislang hat es aber noch keinen Austausch gegeben. Im Moment ist ein Wechsel zum FCB nicht realistisch."

Xhaka wurde beim FC Basel zum Profi. Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2028, weshalb eine Ablöse für den FC Basel wohl kaum zu stemmen ist, vom Gehalt ganz zu schweigen. Es scheint unwahrscheinlich, dass Xhaka mit "bald" diesen Sommer gemeint hat.

Aber: Auch Xherdan Shaqiri kehrte vor der Saison zurück und führte Basel als Topscorer zum Titel. Er hat noch Vertrag bis 2027 – spielt er "bald" wieder mit Kumpel Xhaka zusammen?