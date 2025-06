Ab dem 1. Juni dürfen die Klubs daran arbeiten, entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Alles, was im Winter nicht geschafft wurde, wird jetzt für den Sommer interessant.

+++ 25. Mai, 22:48 Uhr: Kündigt Granit Xhaka seinen Abschied an? +++

+++ 31. Mai, 8:46 Uhr: RB Leipzig will offenbar Davie Selke +++

+++ 01. Juni, 14:05 Uhr: Flekken-Transfer zu Leverkusen offenbar vor Abschluss +++

Das Werben von Bayer 04 Leverkusen um Keeper Mark Flekken scheint von Erfolg gekrönt zu sein. Laut Informationen des "kicker" steht der Transfer des 31-Jährigen vom FC Brentford kurz vor dem Abschluss.

Flekken soll den amtierenden Vize-Meister zehn Millionen Euro plus eine im Bericht nicht genannte Summe an möglichen Bonus-Zahlungen kosten. Der Ex-Freiburg-Keeper wird in Leverkusen offenbar einen Vertrag bis 2028 unterzeichnen.

Eigentlich steht Flekken bei Brentford noch bis 2027 (plus Option auf ein weiteres Jahr) unter Vertrag. Der Niederländer war im Sommer 2023 vom SC Freiburg auf die Insel gewechselt und absolvierte für Brentford 77 Pflichtspiele, in denen er 123 Gegentore kassierte.

Nach einer mäßigen Debüt-Saison in der Premier League überzeugte Flekken in der abgelaufenen Runde mit konstant guten Leistungen.

In Leverkusen dürfte sich Flekken einen Konkurrenzkampf mit Lukas Hradecky liefern. Der 35 Jahre alte Finne wird seinen Platz nicht freiwillig räumen, soll aber wohl langfristig ersetzt werden.

Diese Rolle war zunächst für den 25 Jahre alten Matej Kovar angedacht, jedoch konnte der Tscheche nicht wie erhofft überzeugen. Kovar soll nun zum Verkauf stehen.