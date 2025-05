RB Leipzig: Saisonaus für Haidara

Mittelfeldspieler Amadou Haidara vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat bereits am Dienstag im Training eine Innenbandverletzung im linken Knie erlitten. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der 27-Jährige wird somit für die letzten beiden Saisonspiele gegen Werder Bremen und den VfB Stuttgart ausfallen. Die Verletzung wird konservativ behandelt - Haidara muss sich also keiner Operation unterziehen.