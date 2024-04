RB Leipzig - Schröder: "Sehr wertschätzendes" RB-Angebot an Henrichs

Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Der 27-Jährige ist noch bis zum Saisonende von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ausgeliehen. Die Stuttgarter haben zwar eine Kaufoption, wollen diese aber laut "Sky" in Nachverhandlungen noch nach unten drücken. Für den VfB erzielte Undav in der laufenden Saison 14 Bundesliga-Treffer. Beim Länderspiel-Sieg in Frankreich (2:0) kam er zu seinem DFB-Debüt. © 2024 Getty Images