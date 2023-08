RB Leipzig verpflichtet Abwehrspieler Lenz

Anzeige

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Abwehrspieler Christopher Lenz verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt zum Pokalsieger nach Sachsen und unterschrieb dort einen Einjahresvertrag bis 2024 inklusive der Option auf ein weiteres Jahr.

"Mit der Verpflichtung von Christopher Lenz konnten wir die letzte verbliebene Kaderlücke sehr gut schließen und auf der Linksverteidiger-Position die wichtige Alternative finden", sagte Sport-Geschäftsführer Max Eberl. Lenz, der bei RB zukünftig mit der Rückennummer drei auflaufen wird, könne "sowohl in der Vierer- als auch in der Dreier- beziehungsweise Fünferkette spielen", erklärte Eberl. RB sei nun "auf allen Positionen mindestens doppelt besetzt" und habe damit auf der Zugangsseite die "Kaderplanung abgeschlossen".

Lenz war 2021 von Union Berlin nach Frankfurt gewechselt und hatte mit den Hessen im vergangenen Jahr den Titel in der Europa League gewonnen. Nach seiner Einwechslung in der Verlängerung des Finales gegen die Glasgow Rangers hatte Lenz im anschließenden Elfmeterschießen den ersten Versuch verwandelt. In der vergangenen Saison bestritt er 34 Pflichtspiele für Frankfurt.