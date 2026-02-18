- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, Livestream und im Ticker

  • Veröffentlicht: 18.02.2026
  • 20:00 Uhr
Article Image Media
© Kirchner-Media

Am 23. Spieltag der Bundesliga trifft RB Leipzig auf Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Zwischen den beiden Playoff-Spielen in der Champions League gegen Atalanta Bergamo muss Borussia Dortmund in der Bundesliga gegen RB Leipzig ran.

Mit einem Sieg könnten die "Schwarz-Gelben" weiter im Schatten des FC Bayern bleiben und die Hoffnung auf einen spannenden Meisterschaftskampf schüren.

Gleichzeitig brauchen die Sachsen drei Punkte, um den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren.

So verfolgt ihr das Spiel zwischen RB Leipzig und dem BVB im TV, Livestream und im Liveticker.

- Anzeige -
- Anzeige -

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

- Anzeige -
- Anzeige -

BVB zu Gast in Leipzig live: Läuft die Bundesliga im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Leipzig und Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

RB Leipzig - BVB live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Topspiel ist am Samstagabend um 18:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich Leipzig vs. Dortmund im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

- Anzeige -

RB Leipzig empfängt den BVB: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zum Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund gibt's wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von RB Leipzig vs. Borussia Dortmund

  • Spiel: RB Leipzig vs. Borussia Dortmund
  • Wettbewerb: Bundesliga; 23. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: 21. Februar 2026; 18:30 Uhr
  • Trainer: Ole Werner (RB Leipzig), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV (jeweils kostenpflichtig)
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Leverkusen
News

Olympiakos Piräus vs. Bayer Leverkusen heute live: Wer überträgt die Champions League im TV, Stream? Aufstellung da

  • 18.02.2026
  • 20:05 Uhr
Jubel bei Eintracht Frankfurt
News

Europa Cup: Eintracht-Frauen im Halbfinale

  • 18.02.2026
  • 19:55 Uhr
Der VfL steht vor einer schwierigen Aufgabe
News

"Von Anfang an brennen": Wolfsburg vor wichtigem Rückspiel

  • 18.02.2026
  • 18:03 Uhr
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) und Julian Ryerson (Borussia Dortmund) Torjubel, jubelt mit seiner Mannschaft nach dem Treffer zum 3:0 waehrend des Spiels der Bundesliga zwischen Borussia Dortm...
News

Atalanta Bergamo vs. BVB: Wer überträgt die Champions League im TV, Stream & Liveticker?

  • 18.02.2026
  • 17:05 Uhr
Stuttgart-Fans zünden bengalische Feuer
News

DFB bittet Bremen, Hannover und Dresden zur Kasse

  • 18.02.2026
  • 16:18 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights heute live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 18.02.2026
  • 16:15 Uhr
Inter und Dortmund lieferten sich ein umkämpftes Duell
News

Champions-League-Playoffs: Teams, Duelle, Termine und Übertragung

  • 18.02.2026
  • 16:14 Uhr
Gewann zweimal Gold in Cortina: Max Langenhan
News

Olympiasieger Langenhan lost Pokal-Halbfinale aus

  • 18.02.2026
  • 15:44 Uhr
Vinicius Vini Jr and Aurelien Tchouameni and Alvaro Arbeloa seen during Champions League play off game between SL Benfica and Real Madrid CF (Maciej Rogowski Ball Raw Images) Lisbon Estadio da Luz ...
News

Rassismus-Eklat um Vini Jr.? UEFA leitet Untersuchung ein

  • 18.02.2026
  • 13:47 Uhr
Vinicius und Prestianni geraten heftig aneinander
News

UEFA leitet Ermittlungen im Rassismus-Eklat ein

  • 18.02.2026
  • 13:38 Uhr