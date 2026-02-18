RB Leipzig vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, Livestream und im Ticker

Am 23. Spieltag der Bundesliga trifft RB Leipzig auf Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Zwischen den beiden Playoff-Spielen in der Champions League gegen Atalanta Bergamo muss Borussia Dortmund in der Bundesliga gegen RB Leipzig ran.

Mit einem Sieg könnten die "Schwarz-Gelben" weiter im Schatten des FC Bayern bleiben und die Hoffnung auf einen spannenden Meisterschaftskampf schüren.

Gleichzeitig brauchen die Sachsen drei Punkte, um den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren.

So verfolgt ihr das Spiel zwischen RB Leipzig und dem BVB im TV, Livestream und im Liveticker.