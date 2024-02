RB-Torhüter Gulacsi: Bayern-Krise "kein Thema für uns"

Anzeige

Torhüter Peter Gulacsi vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig schenkt den Turbulenzen beim FC Bayern vor dem Top-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) keine Beachtung und schöpft stattdessen Zuversicht aus den zuletzt guten Gastspielen in München.

Die Diskussion um Bayern-Trainer Thomas Tuchel seien "kein Thema für uns. Wir fokussieren uns auf unsere Leistung, die in den letzten zwei Auswärtsspielen in München sehr gut war", sagte Gulacsi am Dienstag. RB hat die vergangenen beiden Gastspiele in München in der Liga (3:1) sowie im Supercup (3:0) für sich entschieden.

"Auch wenn die Situation bei Bayern nicht ganz einfach ist, ist es trotzdem Bayern München zu Hause. Da kann man nicht hinfahren und glauben, dass alles von selbst laufen wird. Wir brauchen eine Top-Leistung. Dann können wir vielleicht wieder drei Punkte mitnehmen", sagte der Ungar.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt für Gulacsi in einer stabilen Abwehr. "Wir brauchen eine kollektiv gute Defensivleistung. Wir wissen, welche Qualitäten Bayern in der Offensive hat. Auch wenn sie ein paar Ausfälle haben, ist es eine Weltklassemannschaft. Es ist sehr wichtig, dass man in München nicht in Rückstand gerät und das Spiel lange offen hält", sagte Gulacsi.

RB Leipzig (40 Punkte) ist vor dem 23. Spieltag im Rennen um die Champions-League-Qualifikation als Tabellenfünfter erster Jäger des VfB Stuttgart (3./46) und von Borussia Dortmund (4./41). "Man sieht, dass Stuttgart einen guten Lauf hat und guten Fußball spielt. Dortmund hat eine hohe Qualität. Das ist sicher kein einfacher Dreikampf für uns", sagte Gulacsi: "Aber es gibt noch genügend Spiele, es ist alles in unserer Hand."