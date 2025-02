RB verpflichtet Stürmer Gomis - Nedeljkovic auf Leihbasis

RB Leipzig hat sich mit Abwehrspieler Kosta Nedeljkovic und Flügelstürmer Tidiam Gomis verstärkt. Der 18 Jahre alte Offensivspieler kommt vom französischen Zweitligisten SM Caen nach Leipzig und erhält dort einen Vertrag bis 2029. Der serbische Verteidiger Nedeljkovic wechselt bis Sommer 2025 auf Leihbasis vom Premier-League-Klub Aston Villa zum Fußball-Bundesligisten, beide Vereine haben sich auf eine Kauf-Option geeinigt.

Der 19 Jahre alte Nedeljkovic, der die Nachwuchs-Teams von Roter Stern Belgrad durchlief und dort zum Profi reifte, war im vergangenen Jahr nach England gewechselt und lief bis zum Sommer noch leihweise für Belgrad auf. "Wir wollten dem Kader für die kommenden Monate noch mehr Breite geben und uns vielseitiger aufstellen", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Nedeljkovic sei "der Prototyp eines Außenverteidigers, der mit hoher Arbeitsrate die rechte Bahn bearbeitet, Geschwindigkeit, Offensivdrang und eine top Mentalität" mitbringe.

In der vergangenen Saison traf Nedeljkovic mit Belgrad in der Champions League bereits auf Leipzig und gastierte in dieser Spielzeit mit Aston Villa in der Red Bull Arena. Bislang kommt er auf sechs Einsätze in der Königsklasse, in der Premier League absolvierte der Abwehrspieler fünf Partien.

Gomis lief in 36 Spielen der Ligue 2 auf, der französische U19-Nationalspieler kam dabei auf vier Tore und zwei Assists. "Wir haben seit Monaten an diesem Transfer gearbeitet und nach seiner Zusage entschieden, ihn bereits im Winter nach Leipzig zu holen. Damit haben wir in der Offensive eine Option mehr, geben Tidiam vor allem aber die nötige Eingewöhnungszeit", sagte Schäfer.