DFB-Team - Jonathan Tah offen: Aktuelle Nationalspieler-Generation musste "viel Dreck fressen"

Vor dem Nations-League-Halbfinale gegen Portugal gibt sich Jonathan Tah offen - und hofft mit dem Titel auf einen Schub für die anstehende WM 2026.

Nationalspieler Jonathan Tah misst einem möglichen Nations-League-Titel eine hohe Bedeutung bei. "Unsere Generation musste beim DFB viel leiden, viel Dreck fressen. Jetzt das Gefühl zu spüren, wäre sehr wichtig für unsere Mannschaft", sagte der Verteidiger der "Sport Bild".

Weiter: "Auch das Wissen, dass wir vor der WM etwas gewonnen hätten, würde uns als Nationalmannschaft einen Extra-Boost geben. Dieses Selbstverständnis müssen wir bekommen."

Die DFB-Auswahl trifft am Mittwochabend im Nations-League-Halbfinale in München auf Ex-Europameister Portugal. Bei einem Sieg würde die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am kommenden Sonntag im Finale an gleicher Stelle gegen Spanien oder Frankreich um den Titel spielen.

Zuvor hatte bereits Nagelsmann die Nations League als wichtigen Schritt auf dem Weg zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bezeichnet. Nach den verpatzten Turnieren 2018 in Russland und 2022 in Katar, bei denen Deutschland jeweils in der Vorrunde gescheitert war, soll in Nordamerika endlich wieder ein Erfolgserlebnis gelingen.