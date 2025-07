Rekordabgang für Kiel: Gladbach verpflichtet Machino

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat in der Offensive weiter nachgelegt und den japanischen Nationalspieler Shuto Machino vom Zweitligisten Holstein Kiel verpflichtet. Wie die Borussia am Samstag bekannt gab, erhält der 25-Jährige einen Vertrag bis 2029. Für den Absteiger Kiel ist es ein Rekordtransfer, die Ablöse soll sich laut Medienberichten inklusive Boni auf zehn Millionen Euro belaufen.

"Shuto ist ein variabler Stürmer, der auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist und uns damit viele Möglichkeiten in der Offensive gibt", sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: "Er hat in der letzten Saison bewiesen, dass er in der Bundesliga zweistellig treffen kann. Von daher freut es uns sehr, dass er sich für Borussia entschieden hat."

Machino war im Sommer 2023 für 700.000 Euro von Shonan Bellmare aus Japan zu Holstein gewechselt. In der vergangenen Saison gelangen ihm in 32 Liga-Spielen elf Tore und drei Vorlagen - darunter ein Doppelpack beim 4:3-Sieg am 31. Spieltag gegen die Borussia.

Die Gladbacher reagierten damit auf den Abgang von Alassane Pléa (PSV Eindhoven) und die schwere Verletzung von Tim Kleindienst (Meniskusriss). Sie verpflichteten nach Haris Tabakovic (ausgeliehen von der TSG Hoffenheim) den nächsten Stürmer. "Ich wollte unbedingt zu Borussia wechseln, entsprechend froh bin ich, dass der Transfer geklappt hat. Jetzt will ich alles dafür tun, der Mannschaft schnellstmöglich helfen zu können", sagte Machino.