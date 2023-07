Anzeige

Wer tritt in der Relegation gegeneinander an? In der Bundesliga-Relegation trifft mit dem VfB Stuttgart der 16. der Bundesliga auf den Dritten der 2. Liga, den Hamburger SV. Gespielt wird ein Hin- und ein Rückspiel. Übrigens: Auch die Relegation der zweiten Liga gibt es live in SAT.1 und auf ran.de.

Bundesliga-Relegation 2023 live: Wie lief das Hinspiel? Das Hinspiel konnte der VfB Stuttgart mit 3:0 für sich entscheiden. Den Spielverlauf findet ihr zum Nachlesen im Liveticker, die wichtigsten Szenen könnt ihr zudem in den Highlights anschauen.

Wann findet die Bundesliga-Relegation 2023 statt? Um welche Uhrzeit ist Anstoß? Das Relegations-Hinspiel zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Dritten der 2. Liga fand am 1. Juni 2023 - das Rückspiel steigt am 5. Juni. Anstoß ist in beiden Spielen um 20:45 Uhr. Alles wird ab 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de übertragen.

Bundesliga-Relegation live: Wer hat Heimrecht? Bei den Relegations-Spielen zwischen dem Bundesliga-16. und dem Dritten der 2. Liga erhielt zuerst der Bundesligist Heimrecht. Relegation 2. Liga heute live: So seht ihr Wehen Wiesbaden vs. Arminia Bielefeld im Free-TV, Livestream

Anzeige Bundesliga-Relegation: Wo werden die Spiele live im TV übertragen? SAT.1 und ran übertragen die Relegation live im Free-TV ab 20:15 Uhr. Als Experte wird Markus Babbel vor Ort sein.

Relegation: Werden die Spiele im kostenlosen Livestream angeboten? Ja! Mit dem Livestream von ran.de verpasst ihr keine Minute der Relegation. Zudem werden die Duelle auch bei JOYN+ und auf www.sat1.de zu sehen sein.

Bundesliga-Relegation: Wo gibt es einen Liveticker? Einen Liveticker zum Hin- und Rückspiel findet ihr zu gegebener Zeit bei ran.de.