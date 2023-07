Remis gegen Arnheim: Frankfurt sucht weiter nach der Form

Anzeige

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat knapp zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt noch Nachholbedarf. Nach zuvor zwei Testspiel-Niederlagen gegen Regionalligisten kam die Mannschaft des neuen Trainers Dino Toppmöller am Freitag im Duell mit dem niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim nur zu einem 1:1 (1:0). Leih-Rückkehrer Jens Petter Hauge (44.) erzielte die Frankfurter Führung, der frühere Fürther Maximilian Wittek (58.) glich aus.

Toppmöller setzte in der Startelf unter anderem auf Sturmjuwel Randal Kolo Muani und Rio-Held Mario Götze, beide spielten aber nur die erste Halbzeit. Die engagierte Eintracht verbuchte im österreichischen Grödig mehr Spielanteile, Hauge schloss eine gelungene Kombination über den linken Flügel eiskalt ab. Im zweiten Durchgang wurde dann auch Arnheim aktiver.

Am 13. August beginnt für die Hessen mit dem Erstrundenduell im DFB-Pokal bei Lokomotive Leipzig die neue Spielzeit. Vor der Partie beim Nordost-Regionalligisten bestreitet Frankfurt am 5. August ein letzten Testspiel gegen Nottingham Forest aus der englischen Premier League. In der Bundesliga steht zum Auftakt am 20. August das Hessen-Derby gegen Darmstadt 98 auf dem Programm.