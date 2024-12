Revanche bei RB Leipzig verpasst: Eintracht Frankfurt verliert Platz zwei

Es bleibt ein grauer Dezember für Eintracht Frankfurt: Bei RB Leipzig setzt es für die Hessen die nächste Niederlage.

Dino Toppmöller lief in der Eiseskälte von Leipzig noch einmal heiß, trieb seine Profis bis tief in die Nachspielzeit an - doch es half nichts: Eintracht Frankfurt hat auch das Bundesligaspiel bei RB Leipzig verloren und ist nun mittendrin in einer kleinen Ergebniskrise.

1:2 (1:1) hieß es am Sonntagabend, nur elf Tage zuvor war die Eintracht an den Sachsen bereits im Achtelfinale des DFB-Pokals gescheitert. Durch die Niederlage muss Frankfurt in der Tabelle Bayer Leverkusen ziehen lassen und liegt nur noch auf Rang drei.

Nur drei Tage nach der ersten Europa-League-Niederlage bei Olympique Lyon (2:3) reichte der Eintracht der Treffer von Nathaniel Brown (40.) nicht, am Ende stand das vierte Pflichtspiel in Serie ohne Sieg.

Benjamin Sesko (19.) und Lois Openda (51.) trafen für die Leipziger, die am Dienstag gegen Aston Villa (2:3) das vorzeitige Champions-League-Aus verkraften mussten. In der Liga bleibt RB durch den Sieg jedoch in der Erfolgsspur und zog auf Rang vier nach Punkten mit den Frankfurtern gleich (27).