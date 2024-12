Trotz Schlotterbecks Blitzheilung: BVB verspielt Sieg gegen Hoffenheim

Borussia Dortmund verspielt im letzten Heimspiel des Jahres gegen die TSG Hoffenheim in letzter Minute einen Sieg.

Mit dem überraschend genesenen Nico Schlotterbeck, aber ohne Sieg im letzten Heimspiel des Jahres: Borussia Dortmund hat gegen die TSG Hoffenheim in fast letzter Minute einen Sieg verpasst. Die von zahlreichen Verletzungen geplagte Mannschaft von Trainer Nuri Sahin kam am Sonntag nicht über ein trostloses 1:1 (0:0) hinaus, der Ex-Dortmunder Jacob Bruun Larsen (90.+1) glich in der Nachspielzeit aus.

Nach dem dritten Liga-Unentschieden in Serie droht der BVB nun, den Anschluss nach oben zu verlieren. Die einzig gute Nachricht aus Sicht des BVB: Schlotterbeck ist schon wieder einsatzbereit.

Giovanni Reyna (46.) brachte die Dortmunder in Führung, die jedoch nicht hielt: Bruun Larsen traf und verzichtete aus Respekt vor seinem einstigen Klub auf ausschweifenden Jubel. Mit nun 22 Punkten belegt der BVB nur den achten Platz. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt elf Punkte - obwohl der Rekordmeister am Samstag seine erste Saisonniederlage hatte einstecken müssen.

In Dortmund stand zunächst Schlotterbeck im Mittelpunkt: Als der Name des Nationalspielers bei Vorstellung der Mannschaftsaufstellung verlesen wurde, brandete lauter Jubel auf. Schließlich hatte noch am Mittwoch alles darauf hingedeutet, dass der Nationalspieler länger ausfallen würde.