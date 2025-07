Ricken: Bloß kein "dramatisches Fußball-Unwetter"

Borussia Dortmund will nach einer Achterbahn-Saison "ein dramatisches Fußball-Unwetter" um jeden Preis vermeiden und früh Kurs auf die Champions League nehmen. Er werde sicher nicht die Meisterschaft als Ziel ausrufen, aber erwarte "einen Platz unter den Top 4", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken im kicker-Interview vor dem Trainingsauftakt am Montag: "Und das nicht erst am 34. Spieltag."

Der Kader soll im laufenden Transferfenster entsprechend behutsam umgebaut werden. Es werde "nach 25 Kaderbewegungen in der Vorsaison keinen erneuten Umbruch nach dem Umbruch geben", versprach Ricken. Die Mannschaft benötige "definitiv punktuelle Verstärkungen. Aber nicht wieder zehn. Nicht acht. Nicht sechs." Es könne jedoch "gut sein, dass in den nächsten Tagen und Wochen an zwei, drei Stellen auf der Zugangsseite noch etwas passiert".

Niko Kovac hat dem BVB in den vergangenen Monaten die Ruhe zurückgebracht. "Der Trainer und die Mannschaft haben sich in dieser Konstellation bewährt", betonte Ricken, der allerdings keinen Druck sieht, den bis 2026 laufenden Vertrag von Kovac zu verlängern: "Wir werden uns von den öffentlichen Debatten nicht leiten lassen, sondern sind da ganz entspannt und nehmen uns unsere Zeit."

Generell müsse trotz der starken letzten Saisonphase "allen bewusst sein, dass es kein Zurücklehnen geben darf. Es beginnt wieder bei null."