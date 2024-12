Ricken: Platz vier für BVB "immense Kraftanstrengung"

Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken betrachtet die erneute Qualifikation für die Champions League nach der durchwachsenen Hinrunde als herausforderndes, aber erreichbares Ziel. "Die Bundesligabilanz ist nicht gut, insbesondere weil die Auswärtsbilanz bislang schwach ist. Wir sind aktuell nur Achter, und es wird jetzt natürlich eine immense Kraftanstrengung, Platz vier zu erreichen", sagte Ricken der Sport Bild.

In der Fremde muss sich der BVB in der Rückrunde dringend steigern. In sechs Spielen hat Dortmund auswärts nur zwei Punkte geholt, in der Rückrunde gastiert der Champions-League-Finalist der Vorsaison bei Top-Teams wie Bayern München, Bayer Leverkusen oder RB Leipzig.

"Diese Herausforderung zu bewältigen wird nur gelingen, wenn wir alle beim BVB - jeder einzelne Mitarbeiter - an einem Strang ziehen. Wenn wir das schaffen, bin ich nach wie vor sehr optimistisch", sagte Ricken. Spiele wie zuletzt gegen die TSG Hoffenheim (1:1) aber "können und dürfen wir uns nicht mehr leisten."

Von der Klasse der Mannschaft ist Ricken überzeugt. "Ich denke, dass wir einen Kader mit viel Qualität beisammen haben", sagte er: "Wir haben punktuell auch Spiele auf höchstem Niveau gezeigt, die uns darin bestärkt haben, dass wir Erfolg haben können."