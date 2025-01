Ricken: Tullberg auch gegen Donezk auf der Bank

Borussia Dortmund setzt auch in der Champions League in der kommenden Woche auf Interimstrainer Mike Tullberg. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem 2:2 (1:0) in der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen am Samstag. Der U19-Coach werde in der Königsklasse am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Schachtar Donezk auf der Bank sitzen.