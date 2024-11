Ricken will mit Kehl verlängern - Rückendeckung für Sahin

Lars Ricken will den auslaufenden Vertrag von Sportdirektor Sebastian Kehl beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund verlängern. "Es ist mein Wunsch, auch mit dir den Weg weiterzugehen", sagte der Sport-Geschäftsführer im Rahmen der Mitgliederversammlung des BVB am Sonntag in der Westfalenhalle. Kehls Vertrag beim Champions-League-Finalisten endet im Sommer, in den vergangenen Wochen und Monaten hatte es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Abschied des 44-Jährigen gegeben.