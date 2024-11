Rolfes: Derzeit "keine Anzeichen" für Alonso-Weggang

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes (42) hat sich mit Blick auf die Zukunft von Meistertrainer Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen betont gelassen geäußert. "Im Moment" gehe er "zu 100 Prozent" davon aus, dass Alonso über die laufende Saison hinaus in Leverkusen bleibe, sagte Rolfes am Freitagabend vor dem Topspiel gegen den VfB Stuttgart bei DAZN, "weil er hat einen Vertrag und es gibt keine Anzeichen dafür, dass es in eine andere Richtung geht."