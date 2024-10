Rolfes: Wirtz-Einsatz gegen Frankfurt offen

Ein Einsatz des verletzt vom Nationalteam zu Bayer Leverkusen zurückgekehrten Mittelfeldstars Florian Wirtz im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist laut Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nicht ausgeschlossen. "Wir haben ja nicht bekannt gegeben, dass er ausfällt", sagte Rolfes am Donnerstag bei Sky: "Wir haben bekannt gegeben, dass er Probleme hat, was jeder sehen konnte."

Der 21-Jährige habe daher am Mittwoch nicht trainieren können. Aber, so Rolfes: "Wir werden sehen, wie sich das entwickelt und ob er am Wochenende zur Verfügung steht oder nicht."

Wirtz hat sich beim Länderspiel gegen die Niederlande (1:0) eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und war ausgewechselt worden. Dies hatte Bayer nach einer MRT-Untersuchung am Dienstag mitgeteilt, ohne Angaben zur Ausfallzeit zu machen.