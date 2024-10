Rose hängt Juve-Spiel "noch in den Kleidern"

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat mit der unnötigen Champions-League-Niederlage gegen Juventus Turin noch nicht abgeschlossen. Das 2:3 trotz Überzahl am Mittwoch hänge "emotional bei mir - muss ich ehrlich sagen - noch in den Kleidern", sagte der 48-Jährige vor dem "schwierigen Auswärtsspiel" am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Heidenheim. "Aber ich erwarte, dass wir da komplett da sind und versuchen, eine neue Serie zu starten."